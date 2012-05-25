Будуть вчити як захищати молодь із зони ризику

Сьогодні, 25 травня о 14 год у Вінниці розпочнеться дводенний міжрегіональний Установчий тренінг «За рівні можливості у працевлаштуванні” для керівників та педагогів шкіл-інтернатів, працівників центрів зайнятості та лідерів громадських організацій, що піклуються проблемами соціального супроводу дітей-сиріт при здобутті освіти та працевлаштуванні в Вінницький, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

- Учасники тренінгу отримають знання щодо механізмів захисту прав дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування, - говорить Світлана Дубина, голова регіонального партнера програми - громадської організації «ІПЦ «ВІСЬ», - обміняються досвідом роботи та розроблять програми подальших дій щодо забезпечення ефективного соціального супроводу дітей-сиріт у питаннях професійної орієнтації, здобутті освіти та працевлаштуванні. Це стосується дітей-сиріт, молоді з неблагополучних родин, що перебувають у зоні ризику, молодиїх інвалідів.

По Програмі захисту трудових прав молоді, що перебуває у зоні ризику виступатиме менеджер Щвейцарського фонду співробітництва в Україні Людмила Нестреляй, виконавчий директор громадської організації „Фундація прав людини” Євген Фомін, голова Правління Вінницької громадської організації «ІПЦ «ВІСЬ» Світлана Дубина, відома громадська діячка та правозахисник Олександри Матвійчук.

З квітня по вересень 2012 року громадська організація „Фундація прав людини” реалізує Програму захисту трудових прав молоді, що перебуває у зоні ризику за підтримки за підтримки Швейцарського Бюро співробітництва в Україні. На Вінниччині регіональним партнером виступає громадська організація «ІПЦ «ВІСЬ».

Метою проекту є покращити захист соціальних та економічних незахищенних верств молоді шляхом посилення програм з адвокації через співпрацю громадських організацій, регіональних центрів зайнятості, освітніх установ і медіа в Вінницький, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Завдання проекту:

• сприяти забезпеченню рівних прав та можливостей для молодих людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у питаннях особистісного зростання, професійної орієнтації та соціального супроводу при здобутті освіти та працевлаштування шляхом впровадження багаторівневої тренінгової програми;

• підвищити рівень надання соціальних послуг місцевими громадськими організаціями у царині захситу права на працю;

• підтримати професійний розвиток лідерів громадських організацій, працівників інтернатних закладів, працівників центрів зайнятості та журналістів у питаннях адвокації права на працю;

• створити постійно діючу міжрегіональну мережу партнерства між громадськими організаціями, роботодавцями, національними та регіональними соціальними агенціями задля проведення кампанії щодо забобігання поширення безробіття серед молоді, що належить до групи ризику, в регіонах України.





