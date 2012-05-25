Дирекція коледжу «задобрила» підлеглих майже на чверть мільйона

Порушення на суму 318 тис. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Вінницького транспортного коледжу. Контрольний захід охопив період з 2008 до грудня 2011 рр.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, внаслідок виплати працівникам навчального закладу окремих видів премій, заохочень та інших винагород, не передбачених колективним договором, із бюджету зайво витрачено майже 238 тис. грн.

Через несвоєчасну сплату суб’єктом господарювання орендної плати та не застосування економістом коледжу передбачених договором оренди штрафних санкцій, державний бюджет, а також навчальний заклад позбулися можливості отримати 29 тис. грн. доходів.

Окрім того, під час ревізії виявлені факти оплати ремонтних робіт за завищеною вартістю, внаслідок чого підрядники зайво отримали більш як 19 тис. грн., та недоотримання окремими працівниками закладу доходів на загальну суму понад 15 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства троє посадових осіб Вінницького транспортного коледжу притягнені до адміністративної відповідальності, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.