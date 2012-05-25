Покажуть як знімати без фотоаппрата

Вінницька обласна організація спілки художників України та міський клуб фотомистецтва "Обрій" запрошують на відкриття фотовиставки Світлани Пожарської (м. Москва) "Сканограми" 25 травня о 17.00 у торгівельно-розважальному комплексі "Квартал" (вул. Папаніна, 1-а, ліве крило).

Сканограмма (від англійського Scanning - «сканування» та давньогрецького Gramma - «написання») - зображення, отримане шляхом сканування. По суті це є фотографія, проте для її отримання використовується сканер зображень. Деякі вважають, що попередником сканограмми є фотограма. Виявляється, для того щоб займатися фотографічною творчістю, зовсім не обов'язково брати в руки фотоапарат і йти знімати. Сучасні комп'ютерні технології дозволяють використовувати замість фотокамери недорогий планшетний сканер.

Світлана Пожарська - заслужений працівник культури РФ, учасник та призер численних виставок і фестивалів, провідний фотограф Росії в техніці сканографії. Зображення в сканографії виникає без участі фотоапарата. Предмети розкладаються на скляній панелі сканера і скануються як звичайні документи або малюнки. Незважаючи на всю свою зовнішню простоту, заняття сканографією вимагаює бездоганного смаку, композиційного чуття та вміння вкласти в поєднання самих звичайних предметів новий, часто парадоксальний зміст. Адже форма, якою б досконалою вона не була, - лише одна зі складових фотографічного зображення. Якщо в нього не вкласти ідею, авторську думку, переживання та почуття - воно залишиться лише технічно бездоганною репродукцією.

У Світлани Пожарської є найголовніші для художника властивості: нескінченна жага пізнання та безпомилкове почуття гармонії. В її натюрмортах речі немов виявляють свою справжню сутність, вони змушують глядача зупинитися і уважно вдивлятися. Для пані Світлани джерелом натхнення можуть служити найрізноманітніші речі - осіннє листя, кухонне начиння, квіти, старе взуття, чавунна праска... Її зображення речей наділені не лише зовнішньою красою, а й глибоким філософським змістом.

На стінах виставкових залів і галерей сканограмми Світлани дивним чином виглядають як «вікна» в якийсь інший світ, - світ, в якому не потрібно нікуди поспішати, де речі живуть власним, неквапливим життям, зберігаючи в собі відбитки характерів колишніх та майбутніх власників. Композиція побудована настільки бездоганно, що перестає бути помітною і здається чимось само собою зрозумілим; колір сприймається як невід'ємна частина емоційного змісту роботи. При цьому в кожній роботі є чарівна недомовленість, і, можливо, саме вона додає творам Світлани Пожарської особливу привабливість в очах глядача.