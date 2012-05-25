Юннати запрошують у табір

Починаються канікули, і частина батьків лише зараз починають замислюватися, до якого табору відпочинку віддавати свою дитину. Одним із цікавих варіантів є літня профільна школа «Юннат» еколого-натуралістичного спрямування, яка діятиме на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів (СЮН). Відпочинок у ній недорогий, батькам треба сплачувати лише за харчування дітей. Запрошуються учні 1–8 класів.

– Окрім еколого-натуралістичних заходів, у нашому таборі діти займатимуться фіззарядкою, відвідуватимуть творчі майстерні, ляльковий театр, кінотеатри і ігрові майданчики, –Розповідає заступник директора СЮН Світлана Павлюк. – Зрозуміло, займатимемося спостереженнями за природою, рольовими екологічними іграми. Протягом кожної зміни діти двічі підуть на екскурсію до П’ятничанської екологічної стежини, а кращих юннатів візьмемо на екскурсію до Житомира.

До речі, наприкінці навчального року у СЮН пройшов конкурс на краще творче об’єднання. У ньому взяли участь 5 творчих об’єднань – по одному, найкращому, з кожного відділу станції. Змагались у низці конкурсів: портфоліо, акторської майстерності, юннатівської реклами, пісенному, «Зоряна хвилина» тощо. Перемогу, набравши 56 балів, розділили два гуртка – «Охорони природи» (відділ екології та охорони природи) і студія народного мистецтва «Дивосвіт» (відділ декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва).

Довідка. На СЮН діє 150 творчих об’єднань і гуртків, 60 з яких діє за межами станції, в районах. Навчання – безкоштовне.

Цього навчального року понад 300 вихованців СЮН стали призерами Всеукраїнських і обласних конкурсів. Кращі з них отримають безкоштовні путівки до табору «Юннат» у Києві.