Учасник Олімпіад очолив …команду першокласників

Вінничанин Андрій Соколовський – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасник XXVII та XXVIII (5-те місце) Олімпійських ігор.

Останніми роками високих досягнень у Андрія немає, проте він активно займається оздоровчим спортом. Зокрема, наприкінці цього навчального року Соколовський був капітаном однієї з двох команд у 1–«Б» класі школи № 2, де, зрозуміло, навчається його дитина. Про це під час свята останнього дзвоника повідомила класний керівник Тетяна Левчишина.

– Учні і батьки класу були розбиті на дві команди. Вони змагалися у спортивно-психологічному експериментальному шоу «Острів скарбів», – повідомила Тетяна Левчишина. – Цей захід зацікавив один з місцевих телеканалів, який зняв з нього передачу. Під час шоу діти змагалися у різноманітних естафетах та конкурсах. Але головним у шоу була зовсім не перемога. Малюки мали зрозуміти, що справжні скарби – не діаманти, а гарні взаємовідносини між людьми.

До речі, у школі № 2 навчається чемпіонка України з шахів Надія Шпанко і Міні-міс України Дар’я Драчук, який особливо відзначили на святі останнього дзвоника