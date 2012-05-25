Тракторист переїхав слюсаря в чистому полі

Слюсаря ПСП «Авангард» села Осична Оратівського району, який допомагав підживлювати озимий ячмінь, переїхав трактор. Від отриманих травм 49-річний чоловік помер у лікарні.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

За попередньою інформацією, 22 травня о 18.00 год. слюсар виїхав разом зі своїм колегою на тракторі МТЗ — 80 на поле №2 села Осична для підживлення посіву ячменю. Коли працівники приїхали на місце роботи, слюсар вийшов з трактора і залишився на полі.

Його колега поїхав заправляти трактор на інший бік поля, а коли повертався назад, то не помітивши чоловіка., переїхав його трактором.

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування даного нещасного випадку.

