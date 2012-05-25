На Вінниччині 33803 пенсіонери отримують "особливу" пенсію

У Вінницькій області проживає 33803 особи, які отримують пенсії за особливі заслуги перед Україною. Про це повідомив начальник управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Микола Черненко.

- Середній розмір їх пенсійних виплат складає 1230 гривень, - говорить Микола Андрійович. - Вираховується за схемою від 20 до 40 відсотки від прожиткового мінімуму. Наприклад, герої України або матері, що виховали 10 дітей мають 40 відсотків надбавки, а депутати райрад чотирьох скликань - 20.

У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги непрацездатні члени сім'ї померлого мають право на встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.

У 2012 році призначено 432 таких пенсій жителям Вінниччини.