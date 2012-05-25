Вінничанин з доброго дива віддав шахраєві 22 тис. гривень
12:18, 25 травня 2012Вінниця
1 0
До Ленінського райвідділу міліції звернувся 37-річний вінничанин з заявою про те, що біля одного з магазинів міста малознайомий чоловік на ім’я Едгар під приводом продажу дизпалива заволодів його грошовими коштами в сумі 22 тисячі гривень.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 24-річний раніше судимий житель м. Вінниці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter