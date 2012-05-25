На Вінниччині відновили роботу 47 дитячих садочків

Впродовж останніх років питання відновлення роботи дошкільних навчальних закладів Вінниччини залишається одним із пріоритетних у системі розвитку освіти.

Про це йшлося на засіданні робочої колегії управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Так, протягом останніх трьох років поновили роботу 47 ДНЗ. За оперативними даними, вже у 2012 році відновили функціонування ще 3 дитячі садочки в Оратівському та Хмільницькому районах.

Дошкільною освітою в області охоплено 85 % дітей віком від 3 до 6 років. На особливому контролі питання підготовки до навчання дітей 5-річного віку – 83,1 % дітей шостого року життя відвідують дитячі садочки.

Вживаються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, забезпечення їх меблями, спортивним обладнанням, комп’ютерною технікою, дидактичними та навчально-наочними посібниками.

За останні роки поліпшився якісний склад педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Серед майже 5 тисяч педагогів 46,7 % закінчили вузи ІІІ-ІV рівнів акредитації. У 2009 році цей показник становив 38,2 %.

Проблемою залишається фінансування дошкільних закладів у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвиваюче середовище.