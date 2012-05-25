Джига хоче, щоб міліція „прошерстила” молочну тінь

Управління по боротьбі з економічною злочинністю має зайнятися ситуацією на молочному ринку Вінниччини.

Про це на нараді за підсумками засідання Ради регіонів сьогодні наголосив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

- Сьогодні на молочному ринку крутиться півтора мільярда гривень. Люди за здану продукцію отримали 780 млн. гривень. Решта осідає в кишенях тіньових структур, - каже Микола Джига. – В області 150 чоловік служби по боротьбі з економічною злочинністю, а ми не можемо навести порядок.

За словами губернатора, вінницькі селяни від тіньових схем на ринку молока потерпають найбільше.

- У Липовецькому районі в людей забрали молоко і не розрахувались, „кинули” на 760 тисяч. Більше 400 тисяч не повернули селянам за молоко у Чернівецькому районі. Це економічні злочини, чи ні? – звернувся Джига до начальника УМВС в області Валерія Ноніка.

Саме на цьому напрямку мали б сконцентруватись вінницькі правоохоронці, вважає губернатор, а не виконувати „нормативи” по виловлюванні корупціонерів:

- До них (БЕПівців – авт.) звертаєшся, а вони кажуть, що їм наказали тільки чиновників ловити.