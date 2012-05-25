Від завтра вихідні вінничан будуть мистецькими

Завтра, 26 травня о 18-ій години на Майдані Незалежності стартує проект «Мистецькі вихідні-2012».

Про це повідомив Департамент культури Вінницької міської ради.

Цього року організатори проекту та їх партнери компанія «МТС» та ТРЦ «Мегамолл» підготували справжні сюрпризи та подарунки найактивнішим учасникам майстер класів, інтерактивних ігор та сімейних вікторин. Вони пропонують стати активним учасником «Мистецьких вихідних», зібрати «Мега-фішки» та «МТС»-смайлики, отримати подарунки та позмагатися за головні призи проекту Netbook та велосипед від ТРЦ «Мегамолл» та мобільний телефон від оператора мобільного зв’язку «МТС». Розіграш головних призів відбудеться 23 вересня на Майдані Незалежності під час закриття проекту.

Кожної суботи починаючи з 26 травня на різних майданчиках нашого міста (площа Грушевського, площа Театральна, майдан Незалежності, мікрорайон Сабарів, мікрорайон Тяжилів, МПКіВ «Дружба народів», мікрорайон Пирогово та на майданчиках біля бібліотек-філій) відбудуться яскраві та незабутні дійства, починаючи з хореографічних та вокальних майстер-класів та закінчуючи майстер-класами боді-арту та орігамі.

Кожний бажаючий може не тільки стати активним учасником, а й отримати так звані миттєві призи (запрошення на дитячі вистави, сувенірну продукцію від партнерів, стартові пакети «МТС» та сертифікати на безкоштовне відвідування боулінгу та ковзанки в ТРЦ Мегамолл), водночас збираючи «Мега-фішки» та «МТС»-смайлики, щоб на закритті проекту, яке відбудеться на при кінці вересня, стати щасливим володарем Netbook або велосипеду від ТРЦ «Мегамолл» та мобільного телефону від компанії «МТС», взявши участь в розіграші призів.