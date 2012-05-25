Вінничани віддають перевагу високооктановим бензинам

У квітні 2012р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних станцій(АЗС), що нараховує 312 одиниць, було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, газу скрапленого та стисненого для автомобілів на загальну суму 205,2 млн. грн.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

З них 130,9 млн. грн. (63,8%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 60,8 млн. грн. (29,7%) – від продажу дизельного пального, 4,4 млн. грн. (2,1%) – газу стисненого та 9,1 млн. грн. (4,4%) – газу скрапленого.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 9,0 тис. т, що на 1,6% більше, ніж у квітні 2011р., дизельного пального – 5,0 тис. т (на 3,4% більше), газу стисненого – 0,4 тис. т ( на 32,2% менше), газу крапленого – 0,8 тис. т (на 21,2% більше).

В обсязі реалізованого бензину 41,0% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 53,2% - на А-90-93 та 5,8% - А-72-80.