Підприємства "наплодили" по півтори тонни відходів на вінничанина

Загальні обсяги утворення відходів у 2011 році на підприємствах Вінницької області, які мають дозволи на розміщення відходів, становили 2490629,3 т, у тому числі утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки – 591,6 т, що на 99,2 т (або на 14,4%) менше порівняно з 2010 роком.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Обсяги утилізації відходів у поточному році становили 353097,3 т, що на 23,5% менше порівняно з попереднім роком. Частка відходів, які були утилізовані, оброблені (перероблені) склала 14,2% у загальному обсязі

утворених у 2011році.

Загальна кількість місць та об’єктів видалення відходів у Вінницькій області 19 одиниць. Їх проектний об’єм становить 30,9 млн.м3 та площа 400,8 тис.м3 та залишковий 5,7 млн.м3 та 195,8 тис.м3 відповідно.



