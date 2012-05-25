Підприємства "наплодили" по півтори тонни відходів на вінничанина

14:10, 25 травня 2012
Вінниця
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Переробили тільки 14%

Загальні обсяги утворення відходів у 2011 році на підприємствах Вінницької області, які мають дозволи на розміщення відходів, становили 2490629,3 т, у тому числі утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки – 591,6 т, що на 99,2 т (або на 14,4%) менше порівняно з 2010 роком.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Обсяги утилізації відходів у поточному році становили 353097,3 т, що на 23,5% менше порівняно з попереднім роком. Частка  відходів, які були утилізовані, оброблені (перероблені) склала 14,2% у загальному обсязі
утворених у 2011році.

Загальна кількість місць та об’єктів видалення відходів у Вінницькій області 19 одиниць. Їх проектний об’єм становить 30,9 млн.м3 та площа   400,8 тис.м3 та залишковий  5,7 млн.м3  та 195,8 тис.м3 відповідно.


 

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