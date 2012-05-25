Забудовники ввели в експлуатацію 83 тис.кв. метрів житла

У січні–березні 2012р. забудовниками області введено в експлуатацію 83,1 тис.м2 загальної площі житла, що на 64,5% більше, ніж за відповідний період 2011р.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Слід зазначити, що 90,3% (або 75,0 тис.м2) загального обсягу житла введено в експлуатацію в одноквартирних будинках.

Обсяги введеного житла у міських поселеннях порівняно з І кварталом 2011р. збільшились у 1,6 рази, у сільській місцевості – у 1,8 рази. Питома вага житла, введеного в експлуатацію у міських поселеннях, становила 63,7% загального обсягу (за І квартал 2011р. – 67,6%), у сільській місцевості – 36,3% (за І квартал 2011р. – 32,4%).

Частка Вінницької області у загальнодержавному введенні житла становить 3,9%. За цим показником Вінниччина посіла 9 місце серед регіонів України.

У січні–березні 2012р. обсяги введеного житла зросли у 20 регіонах області. Найбільше (у 34,5 рази) зросли обсяги введеного житла у Погребищенському районі, Калинівському – у 20,7 рази та у м.Жмеринці – у 19,7 рази.

По області найбільше (23,0%) житла збудовано у Вінницькому районі. Ще у 6 регіонах (містах Вінниці, Хмільнику, Козятині та Гайсинському, Калинівському та Іллінецькому районах) введено в експлуатацію 43,6% загального обсягу житла.

У розрахунку на 10 тис. населення обсяги введеного в експлуатацію житла в середньому по області становили 509,8 м2 загальної площі.