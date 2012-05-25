Дмитрук презентує новий історичний роман

Книгарня «Є» запрошує на презентацію історичного роману Олександра Дмитрука «Честь і плаха», яка відбудеться 28 травня. Початок – о 18:00.

Історичний роман в двох книгах «Честь і плаха» охоплює події 1664-1703 рр. Головні герої брацлавські полковники Василь Дрозденко та Андрій Абазин. Крім них чимало місця виділено королю Яну Собеському, Семену Палію та іншим діячам тогочасної польської та української військової еліти.

Олександр Дмитрук народився 6 лютого 1957 року на Вінниччині. Закінчив Вінницький національний педагогічний університет. Журналіст, письменник. Відомий читачам за романами «Тризна», «Сліди на Печерську», «Іван Богун – полковник», «Отаман Яків Шепель», «Золотий вовк», «Чорна берегиня».