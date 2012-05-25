В Іосафатовій долині буде монастирський скит

В день пам’яті Святителя Миколая у Миколаївському Шаргородському чоловічому монастирі відбулася святкова Божественна літургія, яку звершив митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон. У богослужінні взяли участь насельники обителі на чолі з настоятелем архімандритом Кіпріаном (Корпанюком), а також священики з Вінниці та з Шаргородського благочиння.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

Після літургії митрополит Симеон з духовенством і віруючими звершив хресний хід навколо обителі. Архієрей привітав усіх зі святом та побажав молитовного заступництва святителя Миколая, котрий є покровителем не лише монастиря, а й усієї Шаргородської землі.

До святкових привітань долучилися й представники влади. Зокрема начальник відділу у справах релігій Вінницької ОДА Ігор Салецький передав присутнім привітання від обласної влади та вручив настоятелю Розпорядження Кабінету міністрів України від 10.05.2012 р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» поблизу с. Голинчинці Шаргородського району, у місцевості, яка називається Іосафатовою долиною і де планується будівництво монастирського скита.

Після урочистого богослужіння і святкових привітань братія монастиря запросила усіх паломників на святкову трапезу.