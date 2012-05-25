ФМГ № 17 «виплекала» цього року 24 медалісти

Цьогорічний випуск у фізико-математичні гімназії № 17 «подарував» Україні аж 24-ьох інтелектуалів-медалістів. І це з-поміж трьох випускних одинадцятих класів. 17 випускників пішли підкоряти пєдестали науки у вишах із золотими медалями, 7 – зі срібними.

Як зазначив присутній на святі начальник управління освіти Вінницької міської ради Володимир Буняк, завдяки досягненням провідних шкіл міста, Вінниця традиційно входить у 5-ку найкращих міст України.

Загалом цього року у ФМГ№ 17 відзначено 173 відмінники навчання. Школа-гімназія підтверджує свій статус провідної в місті Вінниця. Дійсно, гордитися є чим, і підтвердженням цього є не лише перемоги власне у навчанні, а й досягнення іншого, творчого штибу. Зокрема, за перемоги в олімпіадах міжнародного і всеукраїнського рівня отримали нагороди кафедри фізики, інформатики та астрономіки (завідувач заслужений вчитель України Юрій Пасіхов), кафедри природничого, естетичного циклу та англійської мови. 2 А клас став переможцем Всеукраїнської акції проектів «Моральний вчинок». 4 В – учнівських проектів «Сім чудес України», 7 А – Юні спеціалісти дорожнього руху, 8 Б – переможець у міжнародному дитячому конкурсі «Стадіон майбутнього» - виготовили роботу із конструктора лего.

Крім того, особливі призи отримали від МПМ «Зоря» і команди ерудитів, що брали участь в інтелектуальних боях. Наймолодша група взяла найвищий щабель п’єдесталу, а середня і старші команди гімназистів посіли почесне 3 місце у загальноміських змаганнях.

Для одинадцятикласників – це останній дзвоник, а за ним – шлях у доросле життя.

Проте серед батьків подейкують, що цей випуск є останнім і для діючого директора школи Віталія Сапіги, який іде на заслужений відпочинок, і це викликає певну стурбованість, адже він – людина з багаторічним досвідом, який будував цей фундамент науки разом з досвідченим педагогічним колективом, і робив це так, що колишні гімназисти школи № 17 своїми здібностями прославляють Україну на весь світ. Звісно, що для будь-якої людини зміна роботи, керівництва, сім’ї – це серйозний стрес, і батьки висловлюють надію, що новий керманич продовжить саме ту справжню естафету знань, яка не вимірюється розміром гаманця.