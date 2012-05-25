Сьогодні „Нива” грає матч на виживання

Сьогодні, 25 травня будуть зіграні всі матчі передостаннього, 33 туру першості України з футболу серед команд першої ліги. Вінницьку „Ниву” рівно за годину на своєму полі прийматиме алчевська «Сталь.

Для того, щоб гарантовано завершити сезон у верхній частині турнірної таблиці, тобто вище 10 місця, алчевцям у двох матчах, що залишилися, потрібно взяти два очки.

Набагато чіткіші цілі сьогодні у «Ниви». Вінницька команда веде боротьбу за виживання, і для збереження місця в першій нашим потрібно виграти обидва заключні матчі сезону. Зараз перевагу підопічних Олега Остапенка над «Одесою» і «Миколаєвом» (15-16 місця) складає лише одне очко, а на команду, яка завершить сезон на 16 місці, чекають перехідні матчі з срібними призерами другої ліги.

Зазначимо, що матч першого кола між «Сталлю» і «Нивою» не відбувся. Алчевці приїхали до Вінниці і навіть вийшли на поле, але господарі відмовилися проводити гру через відсутність фінансів.

Що стосується зустрічей на полі «Сталі», то в 9 іграх «Нива» може похвалитися тільки 1 нічиєю в далекому сезоні 1992/1993 років. Всі інші матчі в Алчевську вінничани програли.



