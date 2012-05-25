Вінничанка виграла “срібло” чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який проходив у Нідерландах. У нашої збірної – 2 золоті медалі, 3 срібні та 3 бронзові.

Друге загальнокомандне місце посіли французи (2-0-1). На третій сходинці – англійці та шведи (по 2-0-0).

Чемпіонами Європи стали українці Ілля Кваша (трамплін, 1 м) та Юлія Прокопчук (вишка, 10 м).

Срібними призерами виявились: Олена Федорова - Ганна Письменська (синхронні стрибки, трамплін 3 м), Юлія Прокопчук - Вікторія Потєхіна (синхронні стрибки, вишка, 10 м) та Олена Федорова - Олександр Бондар у командному турнірі.

"Бронзу" здобули: Ілля Кваша - Олексій Пригоров (синхронні стрибки, трамплін, 3 м), Олександр Бондар - Олександр Горшковозов (синхронні стрибки, вишка, 10 м), і Олена Федорова (трамплін, 3 м).

Ганна Письменська – вінничанка. Вона є вихованкою Вінницької обласної ДЮСШ зі складно – координаційних видів спорту. Нагадаємо, Письменська має олімпійську ліцензію і буде виступати на Олімпіаді – 2012 у Лондоні.



