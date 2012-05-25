Організаторів наркотрафіку засудили на 5 і 7 років

Ленінським районним судом міста Вінниці за ч.3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут психотропних засобів, вчинений групою осіб в особливо великих розмірах) до 5-ти і 7-ми років позбавлення волі засуджено чотирьох членів міжрегіонального злочинного угруповання.

Про це повідомив прес-центр СБ України.

Співробітники СБУ затримали реалізаторів метамфетаміну у жовтні 2009 року в районі вінницького залізничного вокзалу під час збуту чергової партії «товару».

Усі четверо – непрацюючі молоді люди віком від 22 до 25 років: троє вінничан і один житель столиці. Сильнодіючий наркотичний засіб невеликими партіями від 50 до 100 грамів вони регулярно розповсюджували серед молоді Київської і Вінницької областей.

Розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної СБУ, суд виніс вирок - на 5 років позбавлено волі трьох вінничан і на 7 років - киянина, який на момент скоєння злочину перебував на випробувальному терміні ув’язнення за аналогічною статтею.

