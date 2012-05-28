Татусяк хоче більше вчителів у місцевій владі

Працівники освітньої галузі мають бути представлені в місцевих радах всіх рівнів.

Таку позицію висловив голова обласної Ради Сергій Татусяк 25 травня під час зустрічі із 250-ма вчителями області. Зустріч відбулася у Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників, де вчителі в цей час проходять навчальні курси.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

- Головне, над чим сьогодні працює обласна Рада, – це зміна моделі влади. Я не вірю, що без реформи влади ми матимемо демократичну, правову, європейську державу, і добротне вільне життя громадян, – зазначив С.Татусяк.

Педагоги у жвавій розмові з очільником облради цікавилися своїми зарплатами, ремонтами шкіл, та оптимізацією навчальних закладів області.

Щодо оптимізації мережі загальноосвітніх закладів, то її не уникнути, вважає С.Татусяк. Для цього є об’єктивні обставини та потреба оптимізувати галузевий бюджет.

– Знаю, що з цього питання є полярні точки зору. Той, хто хоче змін на краще – рухається вперед і щось робить; а хто не хоче і має в цьому власний інтерес – той проти. Але, якщо ми хочемо якісної освіти, медицини, – то мусимо йти на реформи, – наголосив Сергій Татусяк.

Він додав, що у реалізації реформ суспільство особливо покладається на освітян як інтелектуальне ядро нації.

– Тому потрібно, щоб у кожній місцевій раді серед депутатів були педагоги, щоб вони впливали на рішення, відстоювали освітянські інтереси, – зауважив голова.

Крім того він закликав вчителів до активнішої участі у громадській роботі та співпраці у цьому напрямі зі студентським та учнівським самоврядуванням.