Вінничани їздитимуть потягами за літнім графіком

В ніч з 26 на 27 травня 2012 року з 0:00 годин увійшов в дію новий розклад потягів на 2012-2013 роки.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Також змінено нумерацію деяких поїздів.

" Укрзалізниця" також повідомляє, що за результатами вивчення попиту та враховуючи звернення пасажирів, деякі нічні поїзди, які планувалося скасувати, відмінені не будуть.

Зокрема, через Вінницю і надалі курсуватиме поїзд № 69/70 "Маріуполь-Львів", який раніше планувалося скасувати.

Як повідомлялося раніше, на маршруті залишиться працювати і поїзд №667/668 "Вінниця-Гайворон".