Замінили бюст Миколи Пирогова

На території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.Пирогова бронзовий бюст відомого хірурга замінили копією. Вона вища на 8 сантиметрів за оригінал і виконана з бетону, який вкрито спеціальним шаром фарб, які імітують бронзу. Про це повідомив сайт Моя Вінниця.

Над виготовленням копії погруддя Миколи Пирогова протягом місяця працювала сім'я вінницького скульптора Володимира Овраха. Він разом із синами Андрієм і Романом відреставрував оригінал 1924 року, знявши з нього усі шари фарби. Потім з бюсту виготовили зліпок.

- За зліпком ми вилили з бетону точну копію погруддя і обробили поверхню таким чином, щоб воно здавалось бронзовим, - розповів вінницький скульптор Володимир Оврах. - Правда, копію довелось підняли на вісім сантиметрів вище - гармонійніше на камені виглядає. Його виготовив невідомий майстер за точною копією бюста Іллі Рєпіна.

Директор музею імені Людвіга Малиновского обласної лікарні ім.М.Пирогова Нонна Древа розповіла, що оригінал бюсту Пирогова зараз зберігається у музеї, яким вона керує.

- Швидше за усе, його перенесуть у вестибюль нового корпусу хірургічного відділення лікарні, яке зараз будується, - зазначає Нонна Древа.

Нагадаємо, що оригінальне погруддя уже двічі викрадали і здавали на металобрухт. Погруддя навіть фарбували, щоб не привертало увагу крадіїв.

