У Вінниці помер "довічник"

27 травня у Вінницькій установі виконання покарань №1, де утримуються довічно ув'язнені, помер засуджений.

Про це повідомила газета «Місто» з посиланням на прес-службу управління державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області.

Це був 51-річний "довічник" , який сидів за вбивство.

- У засудженого була гостра коронарна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця,- розповіли у прес-службі, - він перебував на обліку. 27 травня раптово поскаржився на гострий біль у грудях. Лікарі установи надавали йому необхідну допомогу, але коли приїхала "швидка", чоловік був вже мертвий.

За словами прес-служби управління довічно ув'язнені не працюють, тому здогадки, що напад стався через навантаження, не відповідають дійсності.