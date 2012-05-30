Байкери зробили зі свого весілля шоу

З 25 по 27 травня у Вінниці пройшов третій Міжнародний зліт байкерів "Мото-Євро Загул - 2012". Цьогоріч на гулянку, яку організували вінницькі байкери мотоспільноти "Шатун", приїхало близько 600 гостей, що удвічі більше минулого року. Окрім українських мотолюбителів на вінницькому зльоті побували байкери з Російської Федерації, Республіки Білорусь, Польщі і Молдови. Усього - до 400 машин, повідомляє сайт Моя Вінниця.

Гості катались на теплоході "Ляля Ратушна" по річці Південний Буг і гуляли вулицями Вінниці. А потім почалося шоу - виступали рок-гурти, вогняне шоу, перетягували одне одного у шинах, їздили верхи на конях та на бойовій розвідувально-дозорній машині.

Справжнім сюрпризом зльоту стало весілля байкера Ростислава Антонова і Юлії Окунєвої у чорно-червоних кольорах.

- З Юлею познайомився на вінницькому мотозльоті, - розповідає Ростислав. - І минулого року я їй пообіцяв, якщо будемо разом, то наступного байкфесту одружимось. Зараз - для душі і для серця, а невелике весілля для родичів буде трохи пізніше.

На церемонію укладання шлюбу молодята їхали на кареті. Спеціально для події шили костюми і замовляли через Інтернет раритетні аксесуари весільного вбрання. А от замість традиційної хустки, якою покривають голову нареченої, стала байкерська бандана.