"Голову Якова" презентують у Вінниці

Любко Дереш написав алхімічну комедію про гімн до Євро-2012.

Завіса таємничості, якою останнім часом сповита постать Любка Дереша, спровокувала безліч сенсаційних чуток. Найоригінальніші з них відправляли письменника ченцем у монастир, в еміграцію до Ізраїлю або підкорювати Північний полюс. Проте Дереш, дещо відійшовши в «інформаційну тінь», продовжував плідно працювати над новим романом та остаточно визначив його як алхімічну комедію.

Сюжет «Голови Якова» розгортається навколо геніального композитора Якова. Він отримує від свого брата, політтехнолога, незвичну пропозицію – створити гімн-симфонію до відкриття Євро-2012. Темні отці, які стоять за цим замовленням, впевнені, що лише йому під силу створити музику, що буде прологом до мелодії Апокаліпсису. Щоб віднайти потрібні звуки, Якову доведеться зіграти на найприхованіших струнах душі, а можливо, й вмерти і відродитися знову.

Тривалу історію написання нової книжки, яка врешті решт алхімічним чином перетворилася на роман «Голова Якова» сам Любко Дереш пояснює так: «За царя Гороха, коли людей було трохи, роман «Голова Якова» носив назву «Як стати Богом і не заплакати». Тоді я ще не знав, що цей роман стане для мене однією з найзапекліших (і найтриваліших) робіт над літературним твором. За п’ять років, поки писався роман, я встиг зненавидіти літературу, простити їй все і знову полюбити, заблукати у власному творінні і щасливо віднайтися, врешті, розчинити готовий уже роман «Як стати Богом…» в кислоті і випити, в кращих традиціях 60-х, цю юшку до дна. Рукописи хоч і не горять, зате добре розчиняються».

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» запрошують на презентацію роману Любка Дереша «Голова Якова», яка відбудеться 31 травня о 18:00.