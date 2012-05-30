Футбольний турнір за життя без тютюну

11:00, 30 травня 2012
Вінниця
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Запрошуються аматори

Під гаслом «Життя без тютюну на Вінниччині» 2 червня на міському спортивному майданчику по пров. К.Маркса , 19-А  пройдуть  змагання з аматорського міні-футболу серед молоді( старше 18 років), присвячені Всесвітньому дню боротьби з палінням.

Початок – о 10.00.  Тривалість гри: 2 тайми по 10 хвилин, з 5-хвилинною перервою.

– У складі кожної команди мають бути 7 гравців, серед яких 4  польових гравці, воротар, а решта – запасні, – повідомив організатор змагань, голова молодіжної організації «СЛАВІС-Вінниця» Сергій Мар’янчук. –  Запрошуємо аматорські, дворові команди взяти участь у змаганнях!

Команда-переможець  отримає Кубок і грамоти за 1-е місце та місячні абоненти на безкоштовне відвідування одного зі спортивних клубів. Аналогічні нагороди отримають кращий воротар і кращий гравець турніру.

Заявки приймаються до 18-ї години 31 травня за телефонами: 097-979-999-6 і 093-093-8-999.

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