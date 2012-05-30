На «Євро-2012» задіють 7 вінницьких екіпажів ДПС

7 екіпажів ДПС управління ДАІ Вінниччини будуть задіяні під час «Євро – 2012».

Про це повідомляє СПР УДАІ у Вінницькій області.

14 кращих співробітників із числа вінницьких інспекторів ДАІ будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху та охорону громадського порядку у Києві під час проведення футбольного чемпіонату «Євро-2012».

Як пояснив начальник Державтоінспекції Вінниччини полковник міліції Павло Солоненко, усі співробітники гарно себе зарекомендували на службі, добре орієнтуються в нормативній та в законодавчій базах. Не останню роль зіграла і гарна стройова виправка. Очолює їх досвідчений керівник – командир взводу супроводу УДАІ капітан міліції Олег Коросько. Усі ці співробітники вивчали англійську мову, займалися фізичною та психологічною підготовкою. Вони успішно склали іспити і готові приступити до виконання своїх службових обов’язків під час проведення чемпіонату Європи.

Велика увага була приділена і покращенню технічногро стану та комплектації автомобілів ДПС, на яких патрулюватимуть вінницькі інспектори ДАІ. Вони оснащені необхідними технічними засобами, новими комплектами різноманітних пластикових знаків ПДР, аптечками, вогнегасниками, тросами, тобто, усім що може знадобитися, щоб надати допомогу водіям та іншим громадянам, які її потребуватимуть.

Незабаром вінницькі екіпажі ДПС вирушать до Києва і пробудуть там до закінчення чемпіонату «Євро – 2012».