"Маленьку урочисту месу" подарує "Арката"

31 травня о 18.30 у Вінницькій обласній філармонії святкуватимуть день народження академічного камерного оркестру „Арката”. Концертом оркестру з циклу „Вечори з Аркатою” завершиться 75-й ювілейний сезон у філармонії.

19 років виповнюється „Аркаті” і всі ці роки ансамбль невпинно радує вінничан професійним виконанням класичних композицій. "Арката" - незмінний учасник усіх фестивалів академічної музики, які проходили у Вінниці, вони також з успіхом гастролюють за кордоном. За цей час з оркестром охоче співпрацювали видатні сучасні солісти та диригенти. У репертуарі оркестру понад 500 творів великої і малої форми, барокових, класичних, романтичних, написаних сучасними композиторами, як зарубіжними, так і вітчизняними. Незмінним художнім керівником оркестру та його диригентом є заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков.

Академічний камерний оркестр „Арката” запрошує всіх на святкування свого 19-річчя. На поціновувачів класики чекає вечір-сюрприз - на сцені об'єднаються два найпотужніші колективи нашого міста: Академічний камерний оркестр „Арката” та Академічний камерний хор „Вінниця” під керуванням народного артиста України Віталія Газінского.

Два визнаних колективи міста виконають „Маленьку урочисту месу” Джоаккіно Россіні - один з найбільш складних та монументальних творів великого італійського композитора. "Вона не мала і не урочиста, і не дуже меса", - жартував про твір Наполеон III-й. Маленька? Але вона триває півтори години! Урочиста? Але в її виконанні беруть участь лише 12 співаків та три акомпаніатора. Меса? По-перше, в ній співають жінки (що заборонялося католицькою церквою), по-друге, "нелітургічність" своєї музики підкреслював і сам Россіні. Тим не менш, справжні шанувальники високо цінують один з найбільш незвичайних творів знаменитого італійця.

Своїм слухачам у свій день народження „Арката” подарує чудове виконання класичного шедевра.