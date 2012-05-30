Вінницьких легкоатлетів «знімають» з Олімпіади

Вінницькі спортивні функціонери у 2011-2012 роках не раз радісно повідомляли, що 4–5 легкоатлетів міста над Бугом мають поїхати на Олімпійські ігри-2012, виконавши олімпійські нормативи. Але, на сьогоднішній день, як виявилось, лише 2 представники легкої атлетики Вінниччини гарантували собі участь в Олімпійських іграх у Лондоні. Це олімпійська чемпіонка Наталя Добринська (багатоборство) і Ольга Яковенко (спортивна ходьба).

Які проблеми виникли у інших вінницьких легкоатлетів, розповідає старший тренер збірної України з легкої атлетики (резерв) вінничанин Костянтин Москалюк:

– Учасник попередніх Олімпійських ігор Андрій Ковенко (спортивна ходьба) не зміг виконати олімпійський норматив на Кубку світу у Саранську (Росія), де він чомусь показав слабкий результат. На Олімпіаду-2012 Андрій точно не потрапить, адже у Саранську його випередили одразу 3 українці, які виконали олімпійські нормативи. Інший учасник Олімпіади-2008 Михайло Книш (спринт) зараз на зборах. Він має шанс виконати олімпійський норматив у командній естафеті (4 по 400 метрів) в складі збірної України. Адже в індивідуальному заліку ліцензію виконати практично неможливо – норматив на пів-секунди вище за особистий рекорд Михайла. Аби потрапити на Олімпіаду, естафетна збірна України має увійти до числа 16 кращих команд світу за рейтингом.

Наш марафонець Василь Ремщук минулого року виконав олімпійський норматив «А» на міжнародному марафоні у Німеччині. Але наразі він травмований, і тому його участь в Олімпіаді-2012, на жаль, є малоймовірною.

Шанс потрапити у Лондон має ще Вікторія Добринська (стрибки у висоту), яка нещодавно виконала олімпійський норматив «B». Але для цього їй треба покращити свої результати, щоб виконати необхідний для здобуття ліцензії норматив «А» на одному з двох найближчих змагань.