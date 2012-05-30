Хокейний чемпіонат фінішує вінницьким дербі лідерів

Заключний тур чемпіонату України з хокею на траві відбудеться 7–10 червня у Вінниці, на стадіоні ЦПКіВ. Початок турів – о 11.00, 13.00, 15.00 і 17.00. Вхід для глядачів – вільний.

Найцікавішим матчем туру має стати поєдинок між вінницькими клубами «Олімпія-Колос-Секвоя» («ОКС») і «ШВСМ-Олімпія-Динамо». Він почнеться 10 червня о 15.15. Після нього відбудеться урочисте нагородження команд-призерів медалями. До речі, всі вони відомі заздалегідь.

Перші місце забронювала за собою «ОКС», на другому місці – «Динамо», на третьому – збірна Черкаської області.

– У шостому турі «динамівці» дали нам бій і поступилися лише з розривом у один м’яч, – сказав головний тренер «ОКС» і національної збірної України Павло Мазур. – «ШВСМ-Олімпія-Динамо» є основою молодіжної збірної України, яка готується до чемпіонату Європи. Тому чергова наша дуель з цією командою має бути досить цікавою для глядачів.