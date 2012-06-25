Парк ім. Горького відсвяткував 75-річчя

Вінницький Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького в суботу відсвяткував своє 75-річчя.

Наш парк – це місце, в якому десятки разів побував кожний городянин. Хтось тут вперше поцілувався, хтось піднявся на висоту пташиного польоту «чортовим колесом», хтось втікав від суєти, міркуючи над шаховою партією.

На свої іменини парк також запропонував городянам розваги на різні смаки.

Пенсіонери статечно тупцяли на традиційних танцях.

Алеями гасали ролери, скейтери та велосипедисти .

Майстри народного мистецтва влаштували виставки своїх виробів та давали для бажаючих та майстер-класи.

Концертно-розважальні програми запропонували клоуни водного цирку «Рів’єра», актори театру на ходулях «Highlights» та театру ляльок-велетнів «Алекін», дитячі творчі колективі та окремі виконавці.

А ще пройшли виставки з книжкових фондів бібліотеки ім. Тімірязєва, виставка голубів, декоративних птахів і котів.

Найазартніші подалися на турніри з настільних видів спорту «Нью-Васюки по Вінницьки» (шахів, шашок, доміно, нардів); турніри з волейболу, баскетболу, дартсу і флорболу.

Увечері свято завершилося Молодіжною дискотекою в ретро-стилі та святковим феєрверком.