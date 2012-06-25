Вінничан внесуть до електронного реєстру пацієнтів

Кабінет Міністрів затвердив положення про створення і функціонування електронного реєстру пацієнтів.

Про це говориться в постанові Кабміну №546.

Впровадження електронного реєстру пацієнтів є пілотним проектом. Його відпрацювання почнеться з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та Києва.

Зокрема, реєстр стане єдиною базою накопичення, оновлення та знищення інформації про пацієнтів медичних установ всіх форм власності.

До цього реєстру вноситься персональна інформація про пацієнта, інформація про медустанові, в якому проходить лікування пацієнт, інформація про наданої допомоги пацієнту.

Також вносяться повідомлення про препарати і медикаментах, закуплених для пацієнта за рахунок державного бюджету.

Забезпечення функціонування електронного реєстру покладається на Міністерство охорони здоров'я.

Реєстр створюється з метою підвищення ефективності медичної допомоги, забезпечення своєчасності її надання та достовірності статистичної інформації.

При цьому для передачі інформації до реєстру необхідно згода пацієнта.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, електронний реєстр пацієнтів не скасовує ведення облікових форм на паперових носіях.

Як повідомлялося, Президент Віктор Янукович вважає, що відсутність необхідної законодавчої бази уповільнює реформування системи охорони здоров'я.

У липні 2011 року Верховна Рада вирішила запровадити пілотний проект реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і в Киеве.