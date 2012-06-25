Джига: за молоко – по 2,50 грн. і не менше!

Голова облдержадміністрації Микола Джига доручив управлінню агропромислового розвитку забезпечити подальшу роботу по контролю рівня закупівельних цін на молоко від населення. На цьому він наголосив у ході апаратної наради, - повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

"Єдине, за рахунок чого виживають сьогодні люди села, – це молоко, яке вони здають. Ціна на молоко не може бути нижчою ніж 2грн.50 коп.", – підкреслив голова облдержадміністрації.

На його думку, ситуація, коли молоко збирається за безцінь монополістами ринку, є неприпустимою.

Микола Джига наполягає на досягненні домовленостей з цього питання із власниками молочних підприємств.

Паралельно очільник області доручив продовжити формування системи молокоприймальних пунктів для посилення контролю за якістю сировини, яка надходить від індивідуальних господарств.

"Ціни на молоко – це невідступна позиція влади. Ми повинні предметно вникати в цю проблему та максимально сприяти її вирішенню", – наголосив голова ОДА.

