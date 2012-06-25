Лише Могилів-Подільський не дає грошей у бюджет

36 підприємств Вінницької області минулого року отримало прибуток понад 1 млн. грн. Це „Люстдорф” „Сперко”, „Вінпообутхім” та інші. Про це на прес-конференції заявив Володимир Репей, перший заступник начальника Головного управління економіки Вінницької ОДА.

- Взагалі прибутково спрацювало 55 відсотків підприємств, - сказав Володимир Іванович. – Вони отримали 254 міль йонів гривень прибутку. Нарощуємо не тільки обсяги, але й прибутковість підприємств вкладаємо в основі фонди гроші. Я не можу сказати, що решта підприємств погано працюють. Вони так само наповнюють бюджет, платять податки, не мають заборгованості по зарплаті. Просто прибуток у них значно менший.

Успіші підприємства протягом 2012 року наповнили обласний бюджет на 11% більше, ніж минулого року. На травень ця цифра склала 2 млрд. 105 млн. грн.



- Всі райони і міста Вінниччини виконали план по надходженню до бюджету, - продовжує Володимир Репей. – Лише є серйозна проблема по Могилев-Подільському. Там вже працює робоча група облдержадміністрації і наступного тижня буде нарада у губернатора Миколи Джига і там будуть оприлюднені результати.