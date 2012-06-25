Вінниця може стати адмінцентром України

Вінниця має шанс стати регіональним адміністративним центром. Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман під час спільного об‘їзду міста разом з журналістами.

- Це досить реально у разі проведення адміністративно-територіальної реформи, - сказав Володимир Борисович. - Це завдання нам по силах і ми інфрастурктурно та по інших параметрах відповідаємо цим критеріям. Я знаю, що на рівні держави Вінниця вже розглядається як адміністративний центр.

Після проведення адміністративної реформи пропонується більше влади віддати місцевому самоврядуванню, залишивши на рівні державної влади тільки ОДА з наглядовими функціями. Сьогодні концентрація повноважень і ресурсів призвела до того, що фактично все замкнулося на Києві.

Останній раз перспективний план розвитку території затверджувався в Україні в 1930 році. Фактично вся система розвитку території відбувається на засадах і параметрах знань, які існували в межах 30-го року. Ця система була створена, щоб обслуговувати ту модель влади та режим, який існував тоді.

Найбільш територіально облаштованою в Україні є Вінницька область з чітким визначенням адміністративного центру. Вона благоустроєна в цьому відношенні. Тому, коли робляться розрахунки, береться до уваги можливість комунікацій між хутором, селом і адмінцентром. Це має бути 30 хвилин їзди, щоб потрапити з будь-якого села до району.