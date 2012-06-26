Дворічна дитина напилась розчинника

У Вінниці, по вулиці Гончарова трапилась трагедія. Дворічний хлопчик через недогляд батьків ненароком випив розчинник "650". Це трапилось в обідній час 24 червня. Дитину одразу доправили у реаніцаю дитячої обалсної лікарні. Наразі хлопчик перебуваєт у реанімаційному відділенні, повідомляє прес-служба МНС України у Вінницькій області.

Розчинник "650" застосовують для розбавлення автомобільної емалі