Пенсіонер труїв комарів, а згорів сам

23 червня 83-річний житель міста Тульчин вирішив потруїти комарів у себе на подвір‘ї. Для цього взяв обприскувача, налив туди бензину і поливав ним скупчення комарів. Чоловік не помітив як паливо пролилося на його одяг. Вийшовши з садка, він підпалив сірника. Синтетичний одяг миттєво .

Пенсіонера терміново доставили у Тульчинську районну лікарню. Там поставили діагноз: термічні опіки ніг ІІІ ступеня площею 6%.

Потерпілого госпіталізовано до ортопедичного відділення Тульчинської ЦРЛ. Стан здоров’я – середньої важкості, повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області..