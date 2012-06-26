Несли ртуть на смітник і розбили колбу

Жителі одного з будинків у міста Гнівань Тиврівського району зателефонували у місцеву пожежну частину. Сказали, що знайшли на подвір‘ї телевізійну антену, який містить в собі речовину, що схожа на ртуть.

Під час винесення антени за межі господарської будівлі, внаслідок порушення герметичності кінця трубки, було розлито невелику кількість на дорогу поблизу будівлі, повідомляє прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення прибувши до місця події провели демеркуризацію механічним та хімічним способом за допомогою мильно-содового розчину. Було вилучено 238 г металевої ртуті.

З початку року на території Вінницької області зареєстровано 113 випадків вилучення ртуті, при яких вилучено - 880,620 грамів небезпечної речовини.

Оперативно-рятувальна служба Вінницької області нагадує, що при виявленні підозрілих предметів необхідно по можливості обмежити доступ людей і тварин, повідомити в підрозділи МНС, МВС, органи і ні в якому разі не чіпати або переміщати предмет.