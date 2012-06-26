В будинок до дітей заповзла змія

У Хмільнику Вінницької області до рятувальників надійшло повідомлення, що у в житловому приватному будинку, де перебували двоє дітей виявлено змію. Про це з посиланням на управління МНС України у Вінницькій області повідомляє Вінниця-Інфо.

Прибувши до місця виклику особовим складом рятувльників було проведено аварійно-рятувальні роботи та вилучено з будинку плазуна. Діти не постраждали.

З огляду на такі події, ТУ МНС України у Вінницькій області закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час перебування на природі. Зокрема, йти в ліс необхідно в одязі, що закриває всі частини тіла, на ноги слід надягати гумові чоботи. Необхідно бути уважними, дивитися під ноги - змія сховається, вчасно відчувши ваше наближення. При зустрічі зі змією зупиніться, не наближайтеся до неї, змія ніколи не нападає першою, але будь-який необережний рух для неї - знак загрози. Якщо не вдалося уникнути укусу змії, необхідно надати першу допомогу, а потім негайно звернутися до лікаря.