На Вінничині комбайни вийшли в поле

На Вінниччині розпочато жнивну кампанію. Про це повідомив під час проведення апаратної наради 25 червня голова обласної державної адміністрації Микола Джига. Він інформував про хід збирання ранньої групи зернових та зернобобових культур.



- Це є один із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку області, - сказав Микола Васильович. - Так, станом на 25 червня з 540,6 тис. га площ ранніх зернових, які підлягають збиранню, зібрано 8 тис. га, що становить 5,2%.

На даний час озимого ячменю обмолочено на 7,4 тис. га, середня урожайність якого складає 28 ц/га. У Бершадському та Чечельницькому районах озимої пшениці намолочено 792 тонни із площі 311 га при урожайності 25 ц/га, а гороху - 493 тонни на площі 260 га при урожайності 19 ц/га.

Що стосується озимого ріпаку, то скошено 210 га із загальної площі 46 тис.га, обмолочено – на 70 га та намолочено 169 тонн при урожайності 24 ц/га.

Микола Джига наголосив: завдання стоїть не тільки зібрати урожай вчасно і без втрат, а й подбати про зберігання.

- Область буде з хлібом, - каже Джига. - На сьогодні є всі передумови отримання гарного врожаю. Вимагаю від голів райдержадміністрацій та відповідальних служб якісної організації жнивної кампанії. Від того, як буде організована робота в кожному районі по збору врожаю, залежатиме стабільність проходження жнив та продовольча безпека регіону в цілом.

Хлібоприймальні підприємства готові до прийому зерна нового врожаю.

Також керівник області звернув увагу на створення усіх умов для безпечної праці селян під час жнив та виконання підприємствами соціальних гарантій перед своїми працівниками.