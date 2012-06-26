Гриби завели хвору жінку в хащі

25 червня у с. Селище Тиврівського району Вінницької області зареєстровано випадок зникнення людини.

Про це з посиланням на територіальне управління МНС України у Вінницькій області повідомляє Вінниця. Інфо.

Вчора у с. Селище, під час збирання грибів зникла 55-річна жінка. Зникла особа є жителькою м. Вінниці, вона інвалід дитинства, психічно хвора.

Жінку знайшов дільничний інспектор райвідділу міліції в лісовому масиві неподалік с. Селище.

Стан здоров’я знайденої жінки оцінюють як задовільний.

