Гриби завели хвору жінку в хащі
13:30, 26 червня 2012Вінниця
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25 червня у с. Селище Тиврівського району Вінницької області зареєстровано випадок зникнення людини.
Про це з посиланням на територіальне управління МНС України у Вінницькій області повідомляє Вінниця. Інфо.
Вчора у с. Селище, під час збирання грибів зникла 55-річна жінка. Зникла особа є жителькою м. Вінниці, вона інвалід дитинства, психічно хвора.
Жінку знайшов дільничний інспектор райвідділу міліції в лісовому масиві неподалік с. Селище.
Стан здоров’я знайденої жінки оцінюють як задовільний.
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