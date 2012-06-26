Дегустаційна комісія дала "добро" п‘яти продуктам

13:45, 26 червня 2012
Вінниця
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Виготовлені вінницькими підприємцями

Державне підприємство «Вінницястандартметрологія» рекомендувало до виробництва п'ять нових зразків продукції, які розроблені підприємствами області. Про це з посиланням на повідомлення ДП «Вінницястандартметрологія» йдеться на сайті Вінниця-Інфо.

Зідно з переліком дегустаційною комісією проведено дегустацію такої продукції:

- молоко коров’яче незбиране фасоване, виготовлено товариством з обмеженою відповідальністю «Азорель», що в с. Мухівці, Немирівського району;

- продукт молоковмісний згущений з цукром з масовою часткою жиру 8,5 % та продукт молоковмісний згущений  з цукром, карамелізований з масовою часткою жиру 8,5 %. Продукцію виготовляє приватне підприємство «Михалич і Ко», в смт. Вороновиця, Вінницького району;

- паста томатна з масовою часткою розчинних сухих речовин 25% - ТОВ-підприємство «АВІС», м. Вінниця;

- суміш перцю чорного меленого - приватне підприємство «Вінмост», м. Вінниця.

За інформацією ДП «Вінницястандартметрологія», розроблена продукція за показниками якості відповідає вимогам споживачів, промисловості та нормативним документам. Всі зазначені зразки продукції було рекомендовано виробництва.

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