Зниклу 16-річну дівчину знайшли через соцмережі

Начальник відділу кримінальної міліції к справах дітей Бершадського райвідділу міліції Ігор Вєтров знайшов у Одесі та повернув додому 16-річну Оксану Бойко, яка місяць знаходилася у розшуку. Де знаходиться дівчина, і що з нею сталося насправді, міліціонер дізнався через Інтернет-сторінку у соціальній мережі «ВКонтакте».

24 травня 16-річна першокурсниця Теплицького професійно-технічного училища Оксана Бойко поїхала з рідного села Красносілка, що на Бершадщині, на навчання та зникла. Дівчину оголосили у всеукраїнський розшук, для цього залучили засоби масової інформації. Її мобільний телефон не відповідав – був відсутній зв’язок з абонентом.

Начальник відділу кримінальної міліції к справах дітей Бершадського райвідділу міліції Ігор Вєтров добре знав дівчину. Він допомагав їй збирати та оформлювати документи для вступу на навчання, оскільки вона – сирота. Її батьки через надмірну любов до спиртних напоїв та невиконання своїх обов’язків по вихованню дитини були позбавлені батьківських прав. Оксану доглядала бабуся, допомагали небайдужі односельці. Після закінчення дев’ятого класу дівчина вирішила вивчитися на повара та вступила до училища.

- Коли стало відомо, що ні на навчанні, ні дома Оксани не має, розпочалися її пошуки, які тривали майже місяць. Ніхто зі знайомих та друзів зниклої не знав, де вона. Мобільний був вимкнений. Ніякої зачіпки, яка могла б допомогти у пошуках, також не було. Тоді я вирішив перевірити чи зареєстрована дівчина у соціальних мережах в Інтернеті і одразу сів за комп’ютер. На сайті «ВКонтакте» я знайшов сторінку Оксани. Коли я побачив час останнього її візиту, то відверто зрадів. Дівчина кілька годин тому заходила на свою сторінку, отже, вона жива. Я одразу написав Оксані листа, на який через кілька днів отримав відповідь. Дівчина повідомила, що вона знаходиться у Одесі, зі своєю подругою. Туди їх запросив знайомий подруги та дав грошей на дорожні витрати. Дівчина повідомила, що вона б з задоволенням повернулася назад, але в неї не має грошей. Тоді я пообіцяв, що обов’язково за нею приїду і поверну додому. Після цього ми з колегами негайно виїхали до Одеси. Оксану ми знайшли за тією ж адресою, яку вона вказала, — розповідає Ігор Вєтров.

Як з’ясувалося, у Одесі подруга посварилася зі своїм знайомим, і дівчата змушені були ночувати на вокзалі, оскільки грошей на дорогу назад в них не було. Через кілька днів подруги познайомилися з дівчиною, яка їх пожаліла та запропонувала деякий час пожити в неї. Саме у квартирі нової знайомої працівники міліції і знайшли обох дівчат.

Зараз Оксана проходить медичне обстеження у бершадській районній лікарні, а її подружку повернули додому у смт. Теплик.

(на фото начальник відділу кримінальної міліції к справах дітей Бершадського райвідділу міліції Ігор Вєтров з дочкою).