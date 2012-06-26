Вінничанам показали "Руками створену красу"

Сьогодні в експоцентрі Вінницької ТПП розпочала роботу виставка-ярмарок авторських робіт майстрів з народно-ужиткового мистецтва «Руками створена краса».

- Автори робіт – це люди з інвалідністю, яких ми намагаємось соціалізувати, щоб вони не тільки почувались активними членами суспільства, а й могли забезпечити себе самостійно, - каже голова ГО „Гармонія” Раїса Панасюк. – майстри вдосконалюються у своєму мистецтві і пропонують відвідувачам виставки придбати свої роботи, які прикрасять будь-який інтер′єр.

На стендах – дерева з бісеру, вишиваний одяг, плетені речі, іграшки та авторський посуд.

Свої роботи виставляють 47 учасників з у сієї Вінниччини. Свої стенди експонують індивідуальні майстри та громадські організації і центри соціального спрямування.

Виставка працюватиме упродовж чотирьох днів. Якщо ж ви не встигли завітати до експоцентру, придбати роботи майстрів з інвалідністю можна завітавши на сайт ГО „Гармонія”.