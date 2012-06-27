Трамвайний маршрут №6 працюватиме в посиленому режимі

З переходом на літній період експлуатації комунальне підприємство «Трамвайно-тролейбусне управління» з урахуванням попиту на 6-й маршрут трамваю «Вишенька - Залізничний вокзал», зберігає випуск трамваїв на маршруті № 6 в посиленому режимі.

Про це повідомила адміністрація КП «ВТТУ»

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року додатково на лінії працює 7 вагонів.