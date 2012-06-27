Під Немировом розбився Віталій Кармазін

Під Немировом у ніч з 25 на 26 червня розбився Віталій Кармазін, колишній начальник Немирівської ДАІ, якого разом з екс-начальником Вінницької обласної ДАІ Миколою Сіманчуком судили за махінації з "липовими" техоглядами. Про це з посиланням на вінницьку Державтоінспекцію повідомляє газета "Місто". Кармазін близько першої ночі він їхав сам у приватному авто "BMW" автошляхом "Тульчин-Немирів".

- За попередньою інформацією, Віталій Кармазін не справився з керуванням, з'їхав на узбіччя дороги неподалік села Чуків Немирівського району і врізався у дерево, - каже начальник ДАІ УМВС у Вінницькій області Павло Солоненко. - Ймовірною причиною аварії можуть бути погані погодні умови. У Немирові Віталій Кармазін перебував у приватній справі.

Віталій Кармазін очолював Немирівську ДАІ з 1992 до 2009 року. Потім працював керівником Черкаської і Сумської державтоінспекцій. З останньої посади у 2010 році і потрапив на лаву підсудних. Його разом із екс-начальником Вінницької обласної ДАІ Миколою Сіманчуком звинуватили і судили за махінації з "липовими" техоглядами. У 2011 році Соснівський суд у Черкасах визнав організатором угруповання В.Кармазіна і засудив його до 9 років позбавлення волі. Але нещодавно справу повернули на дорозслідування.

Як пише "20 хвилин", Миколу Сіманчука випустили з-під варти і він повернувся у Вінницю. ЗМІ вже процитували його слова після суду: "Ми з Кармазіном зараз перебуваємо у ситуації, коли не можемо назвати прізвища тих людей, яким перейшли дорогу, і кому тут насолили у Черкасах. Чим більше ми будемо говорити, тим більше нас будуть тут тримати".