Пастушка впала грудьми на металевий прут

10:05, 27 червня 2012
Вінниця
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У Теплицькому  районі

26 червня о 19:25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини смт Теплик надійшло повідомлення про те, що в Центральну районну лікарню було госпіталізовано жінку 1963  року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, потерпіла з необережності наткнулася грудною кліткою на металевий штир під час випасання худоби.

На даний час перебуває в лікарні в стані середнього ступеня важкості.

 

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