Пастушка впала грудьми на металевий прут
10:05, 27 червня 2012Вінниця
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У Теплицькому районі
26 червня о 19:25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини смт Теплик надійшло повідомлення про те, що в Центральну районну лікарню було госпіталізовано жінку 1963 року народження.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, потерпіла з необережності наткнулася грудною кліткою на металевий штир під час випасання худоби.
На даний час перебуває в лікарні в стані середнього ступеня важкості.
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