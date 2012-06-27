Пастушка впала грудьми на металевий прут

26 червня о 19:25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини смт Теплик надійшло повідомлення про те, що в Центральну районну лікарню було госпіталізовано жінку 1963 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, потерпіла з необережності наткнулася грудною кліткою на металевий штир під час випасання худоби.



На даний час перебуває в лікарні в стані середнього ступеня важкості.



