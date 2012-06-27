Поїв дідусь черешеньок: черепно – мозкова травма
10:34, 27 червня 2012Вінниця
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Упав з дерева
26 червня о 17:23 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятина від чергової відділкової лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення доставлено 72-річного чоловіка з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом ребер».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося потерпілий отримав тілесні ушкодження, внаслідок падіння з черешні на власній присадибній ділянці.
На даний час чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні місцевої лікарні в стані середньої важкості.
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