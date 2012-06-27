Поїв дідусь черешеньок: черепно – мозкова травма

10:34, 27 червня 2012
Вінниця
1 0

Упав з дерева

26 червня о 17:23 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятина від чергової відділкової лікарні  надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення доставлено 72-річного чоловіка з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом ребер».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося потерпілий отримав тілесні ушкодження, внаслідок падіння з черешні на власній  присадибній  ділянці.

На даний час чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні місцевої лікарні в стані середньої важкості.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter