Поїв дідусь черешеньок: черепно – мозкова травма

26 червня о 17:23 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятина від чергової відділкової лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення доставлено 72-річного чоловіка з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом ребер».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося потерпілий отримав тілесні ушкодження, внаслідок падіння з черешні на власній присадибній ділянці.

На даний час чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні місцевої лікарні в стані середньої важкості.

