Немирову катастрофічно не вистачає води

Вкрай напружена ситуація сталася в місті через відсутність води в міському водогоні, - повідомляє сайт Немирівської РДА,

Причиною послужило те, що велика кількість споживачів приватних присадибних ділянок використовували воду для поливу городів.



Найбільше в даній ситуації потерпають жителі багатоквартирних будинків по вул. Миру, вул. Леонтовича, вул. 50 р. ВЛКСМ.

Ккерівництвом міської ради спільно з комбінатом комунальних підприємств та службою цивільного захисту у Немирівському районі було прийнято рішення організувати підвіз необхідної кількості технічної води жителям міста, для чого залучити техніку та особовий склад пожежної частини № 13 м. Немирів.

Рятувальники забезпечували підвіз води на вищезгадані вулиці ввечері, коли люди повертаються з роботи.